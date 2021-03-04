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رياضة

الزمالك عن التبرع لتجديد عقد فرجاني ساسي: فى أوروبا الأمر عادي

الخميس 04/مارس/2021 - 04:04 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد رشاد
قال عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن حملة التبرع من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل نهائي.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج اللعيب: "نادي الزمالك في الوقت الحالي يدرس الأمور كافة، الخاصة ببيع قميص فرجاني ساسي، لاعب الفريق، من أجل حسم تجديد تعاقده مع النادي، والأمر في أوروبا عادي، وهو ما يحدث فى بروسيا درتموند حاليا بشأن شراء مشجعين النادي تذاكر المباريات دون حضورها، خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "النادي يدرس كافة الأمور الخاصة بشأن بيع قميص فرجاني ساسي، سيطبق هذا الأمر فور الحصول على الموافقات الإدارية من أجل تطبيق هذا القرار لدعم النادي خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي".

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلي تونس من أجل مباراة الترجي الرياضي التونسي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال افريقيا .
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