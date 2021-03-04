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مرأة

بـ 3 وصفات سريعة .. حل كافة مشاكل البشرة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يمكن أن تصبح المنتجات اليومية التي نأكلها أيضًا مكونات للعناية بجمالك والحفاظ على صحة البشرة إليك وفقا لموقع برايت سايد 3 وصفات بسيطة بشكل مثير للدهشة:
وصفة بياض البيض

سوف ينقي البشرة هذا القناع المسام ويفتحها

افصل الصفار عن البيض.
اخفقي بياض البيض.
خذ منشفة ورقية واغمسها في بياض البيض وضعها على وجهك.
اتركي وجهك يجف ثم قشريه برفق.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ ، وضعي الكريم إذا لزم الأمر.

وصفة الأفوكادو بالعسل

المكونات ..
1/2 أفوكادو
1/4 كوب دقيق الشوفان
1 ملعقة كبيرة خل تفاح
2 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
اغسلي الأفوكادو وقشريها ثم اهرسيها. نضيف الشوفان ونخلط ثم نضيف باقي المكونات. ضعي الخليط على البشرة. اتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم اغسليه بالماء.

وصفة  قناع صفار البيض بزيت الزيتون

 مفيد لحب الشباب ويجعلالبشرة  صحية ومشدودة.

خذى بيضة وافصل الصفار عن البياض.
اخلطي الصفار مع 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
 أضيفى قطرة من الزيت العطري المفضل لديك (اللافندر أو الورد يعملان جيدًا).
ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة واغسليه بالماء الدافئ.
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