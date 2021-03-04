حميد سراج الدين .. تعرف على شخصية هاني سلامة في «بين السماء والأرض»

وكتب إسلام : ""دكتور حميد سراج الدين قريبًا"، ليكشف أن سلامة سيجسد دكتور في المسلسل المأخوذ من الفيلم القديم الذي يحمل نفس الأسم للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.



