ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حميد سراج الدين .. تعرف على شخصية هاني سلامة في «بين السماء والأرض»

الخميس 04/مارس/2021 - 06:59 ص
هانى سلامة
هانى سلامة
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف المؤلف إسلام حافظ، عن شخصية الفنان هانى سلامة في مسلسل "بين السماء والأرض" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وكتب إسلام : ""دكتور حميد سراج الدين قريبًا"، ليكشف أن سلامة سيجسد دكتور في المسلسل المأخوذ من الفيلم القديم الذي يحمل نفس الأسم للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان أبيض.. درة تفاجئ متابعيها برشاقة ملفتة

بإطلالة صباحية.. درة تخطف الأنظار عبر انستجرام

بإطلالة ناعمة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

بإطلالة شتوية.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

بإطلالة ساحرة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

من لديه سلطة إتاحة وظائف جديدة في الحكومة .. القانون يجيب

عماد متعب: رحيل مهاجم الأهلي كان خطأ .. وأسرتي كلها أهلاوية

وفاة ليلى الإسكندرانية .. 7 معلومات لا تعرفها عنها

الزمالك عن التبرع لتجديد عقد فرجاني ساسي: فى أوروبا الأمر عادي

طباخ السم بيدوقه .. قانون يعاقب نائبة أمريكية حاربت من أجل تطبيقه .. صور

نجم الأهلي السابق: رحيل كهربا لن يؤثر على الفريق فنيـًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور

طباخ السم بيدوقه .. قانون يعاقب نائبة أمريكية حاربت من أجل تطبيقه .. صور