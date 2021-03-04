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مشاهد مرعبة.. زلزال يضرب مدينة أوروبية.. شاهد

الخميس 04/مارس/2021 - 08:44 ص
زلزال
زلزال
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد  تفاصيل ضرب زلزال بقوة 6.3  ب مدينة لاريسا اليونانية.. 

وقد ضرب زلزال شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر أمس الأربعاء منطقة قريبة من مدينة لاريسا الكبيرة في وسط اليونان حيث نزل السكان إلى الشوارع، حسب مركز رصد الزلازل ووسائل إعلام محلية. وأثار الزلزال حالة من الذعر في المنطقة التي نادرا ما تضربها زلازل خطيرة.

وشعر سكان وسط اليونان وشمالها بالزلزال، الذي حدد المرصد الجيوديناميكي في أثينا مركزه على بعد 21 كيلومتر جنوب بلدة إيلاسونا بالقرب من لاريسا و350 كيلومتر شمال العاصمة أثينا.

وأوضح خبير الزلازل اليوناني يراسيموس بابادوبولوس عبر إذاعة سكاي أن "الزلزال وقع على عمق عشرة أمتار، وبالتالي سيكون هناك هزات ارتدادية قوية".

وغادر الناس المباني ولا تزال هناك توابع للزلزال". وقال فاسيليس بوسياس من السكان المحليين: "ما زلنا في حالة ذهول .. كان الأمر مخيفا للغاية". وتمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة من منزله بقرية ميسوشوري، بعد انهيار جانب المنزل تمامًا.

كما انهار برج الساعة بكنيسة في الدماسي وتضررت مدرسة. وقال رئيس بلدية تيرنافوس يانيس كوكوراس "لحسن الحظ، تمكن المعلمون من إخراج الأطفال بسرعة كبيرة ولم يكن هناك ضحايا"، في إشارة إلى المدرسة المتضررة في الدماسي.
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