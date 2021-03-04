الأرصاد: نشهد أمطارا خفيفة ومتوسطة.. وهذا موعد انتهاء الشتاء

قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الطقس السيئ كانت أمس، معقبا: "الموجة كانت اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة على القاهرة".









وأضاف "شاهين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "اليوم ستنحسر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة بورسعيد ورفح، كما ستقل فرص تساقط الأمطار على الإسكندرية والبحيرة".









وأوضح أن حالة الطقس فى القاهرة ستستقر إلى حد ما بداية من غد، وسيصاحب هذا الاستقرار ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية.







