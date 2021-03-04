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محافظات

تعرف على أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين في البحر الأحمر

الخميس 04/مارس/2021 - 09:51 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء إعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا مجانًا بدءًا من اليوم الخميس بوحدة الأحياء الصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة إن ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالبدء بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بداية من اليوم الخميس الموافق 4 مارس2021م.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كورونا بالوحدة الصحية بالأحياء .

وأشار "مرعى" إلى أنه سيتم البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم فى تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا من كبار السن والمواطنين الأكثر عُرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد و مرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب .

وذلك سيتم تحديده تلقائيا بناء على مايتم ادخالة بواسطة المواطنين المسجلين على الموقع وناشد مرعى المواطنين بضرورة حجز لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والتسجيل في الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg وللمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥ .

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