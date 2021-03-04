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أخبار العالم

الإجمالي 789,485 إصابة و5,803 وفاة.. منسق كورونا في إسرائيل يحذر من إغلاق رابع

الخميس 04/مارس/2021 - 09:14 ص
منسق كورونا في إسرائيل
منسق كورونا في إسرائيل يحذر من إغلاق رابع
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الخميس، عن تسجيل حالات وفاة جديدة ومئات الإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإسرائيلية بحسب ما نشره الإعلام العبري نقلًا عنها، إنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 789,485 مصابًا، والوفيات إلى 5,803 حالات.

وحذر المنسق الحكومي لمكافحة انتشار كورونا في إسرائيل البروفيسور "نحمان آش"، من إمكانية فرض اغلاق جديد رابع "ممكن جدا" في حال عدم التقيد بالتعليمات على الرغم من حملة التطعيم الواسعة التي يتم تنفيذها في إسرائيل.

وقال البروفيسور نحمان آش للقناة الإسرائيلية (12) بحسب ما نقل موقع I24 إن قرار إعادة فتح مطار بن جوريون للسماح للإسرائيليين بالعودة إلى بلادهم قبل انتخابات 23 مارس الجاري "بعيد كل البعد عن الواقع"، قائلا إن المبادرة تنطوي على مخاطر إدخال أنواع جديدة من وباء كورونا في إسرائيل.

وأشار نحمان إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في معدل الإصابات في الأسابيع المقبلة بسبب احتفالات عيد المساخر "البوريم" التي تم تنظيمها في نهاية الأسبوع الماضي.

وحذر نحمان آش من أن "أمامنا بضعة أسابيع حاسمة"، مضيفا أن "المراقبة الخاصة" لمعدلات الإصابة بالأمراض مطلوبة" وتابع "من الممكن تماما أن نشهد زيادة في عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة وقد نضطر إلى فرض مزيد من القيود وربما حتى احتواء آخر".
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