مصر تصدر حاصلات زراعية بقيمة 821 مليون دولار خلال 5 أشهر من موسم 2021/2020

ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو 821 مليون دولار في مقابل 764 مليون دولار خلال 2020/2019 بنمو قدره 7.5%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والذي حصل "صدى البلد " على نسخة منه، انخفاض إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 لتسجل نحو 1.278 مليون طن في مقابل 1.34 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بتراجع قدره 4.6%.





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واستحوذت الدول العربية على 53% من حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 ، بنحو 680 ألف طن، وكذلك بنسبة 44% من إجمالي قيمة الصادرات بنحو 357 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وبلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 252 ألف طن خلال الموسم التصديري 2021/2020 بقيمة 182 مليون دولار مستحوذة على 22% من قيمة تلك الصادرات.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 171 مليون دولار من خلال تصدير 169 ألف طن مستحوذة على 13% من إجمالي الكميات المصدرة و 21% من قيمة الصادرات.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 86 مليون دولار خلال الفترة من ” سبتمبر 2020- يناير 2021″ من خلال تصدير 152 ألف طن.

كما بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول الامريكيتين ” الشمالية والجنوبية” واستراليا نحو 14 ألف طن بقيمة 18 مليون دولار، وللدول الأفريقية نحو 8 مليون دولار قيمة تصدير 11 ألف طن.