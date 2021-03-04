نرصد أجواء انتظام سير امتحانات طلاب التعليم الفني في المدارس.. صور





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد اجواء سير امتحانات طلاب التعليم الفني الان، داخل لجنة مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.









حيث زار منذ قليل، محمد نصار مدير التعليم الفني في إدارة النزهة التعليمية المدرسة المذكورة ، لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، والاطمئنان على سير الإجراءات الاحترازية لتأمين الطلبة والعاملين بالمدرسة من خطر انتشار فيروس كورونا.





ويؤدي طلاب التعليم الفني امتحانات الفصل الدراسي الاول بالاسلوب الورقي التقليدي وليس الالكتروني ، وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام 2020 /2021.





ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أن تعقد اختبارات صفوف النقل لطلاب التعليم الفني مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين، بحيث يتم أداء الطلاب للامتحانات العملية والمعملية والتحريرية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 وحتى الخميس 11 مارس 2021 على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني لاتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المادة العلمية بالمنزل لأداء هذه الامتحانات وذلك بمدارس التعليم الفني (نظام السنوات الثلاث – نظام إعداد مهني – نظام التعليم والتدريب المزوج – نظام السنوات الخمس).





ويتم أداء طلاب كل صف الامتحانات في الأيام المحددة لهم، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان ساعة واحدة فقط مع مراعاة وضع الامتحانات التحريرية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل مادة، مع عدم احتواء ورقة أسئلة الامتحان التحريري على أكثر من مادة واقتصارها على مادة الامتحان فقط على أن تتنوع الاسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب والإقلال بقدر المستطاع من أسئلة المقال.





ويتم استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدأوا هذه الامتحانات قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت 27 فبراير 2021 وحتى يوم الخميس 11 مارس 2021.





ويتم مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات تتناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم هذه الامتحانات العملية والمعملية (معامل – ورش) وذلك على مدار الأيام المخصصة لكل صف من صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي ساعة واحدة فقط مع مراعاة وضع الامتحانات العملية والمعملية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي.





وبالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، يتم تسليم الطلاب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة، وذلك في نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الاجابة عليها في بداية الاسبوع الثاني من بدء الامتحانات مع عمل كشوف لتوقيع الطلاب بالتسليم والتسلم.





وبالنسبة لمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، يتم أداء الطلاب لامتحانات الجدارات الأساسية ( المواد الثقافية) بالتبادل بين الصفين الأول الثاني، وعقب امتحانات المواد الثقافية يتم استكمال مخرجات التعلم والتقييمات الخاصة بها ، والتي لم يتم الانتهاء منها خلال الفصل الدراسي الأول ، بعد انتهاء اختبارات المواد الثقافية مباشرة وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير وحتى الخميس 11 مارس 2021.





وبالنسبة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في سنوات النقل، يتم أداء الامتحان بالتبادل بين الصف الأول والثاني على أن يتم البدء في الامتحانات في الفترة من 27 فبراير 2021 وحتى 9 مارس 2021، كما يتم عمل جدول مفصل لامتحانات العملي والنظري لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك نظرا لقلة عدد طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مقارنة مع الأجهزة والمعدات المتوفرة داخل المدارس، بما يسمح بمرونة تنفيذ الامتحانات بكافة الإجراءات الاحترازية والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

تشهد المدارس الثانوية الفنية انتظاما لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني الموجودة على مستوى الجمهورية.