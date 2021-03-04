الأرخص بسلسلة سامسونج.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy S21 FE الشبابي

تقارير إلى أن عملاقة التكنولوجيا الكورية، تستعد لإطلاق الإصدار الأرخص من تشكيلتها الجديدة في خريف هذا العام، والذي سينطلق تحت اسم Galaxy S21 FE. أطلقت شركة سامسونج Samsung ، سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21، في شهر يناير الماضي، حيث تشير بعض القارير إلى أن عملاقة التكنولوجيا الكورية، تستعد لإطلاق الإصدار الأرخص من تشكيلتها الجديدة في خريف هذا العام، والذي سينطلق تحت اسم Galaxy S21 FE.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، شارك موقع LetsGoDigital، صورة ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هاتف سامسونج الأقل تكلفة Galaxy S21 FE، وقد تم إنشاء الصور حاسوبيا بواسطة المصمم الإيطالي جوزيبي سبينيلي، وفقا للتسريبات التي ظهرت حول الهاتف.









ووفقا للمصدر، فإن هاتف Galaxy S21 FE، الذي يستهدف جمهور الشباب، سيتوفر بأربع خيارات لونية جذابة هي: الرمادي، والأزرق، والبنفسجي، والأخضر، كما سيدعم الهاتف معيار IP68 المقاومة للماء والغبار مع منفذ لبطاقة SIM أسفل الجهاز.





ومن المتوقع أن يجلب هاتف Galaxy S21 FE، إعدادات كاميرا أقل من التي تمتلكها سلسلة Galaxy S21، وذلك من أجل تقليل التكلفة، حيث من المتوقع أن يأتي بنفس مواصفات إعدادات الكاميرا لإصدار العام الماضي Galaxy S20 FE.





وسيمتاز هاتف Galaxy S21 FE، بشاشة Full HD +، بقياس 6.5 بوصة، ومن المتوقع أن تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، إلا أنه لن يدعم تقنية HDR.





وسيعمل هاتف سامسونج الذكي الموجة للشباب، بواسطة معالج من نوع Exynos 2100، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، وسيحتوي على بطارية بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15وات.





ومن المحتمل أن يتم إطلاق هاتف Galaxy S21 FE، بدون شاحن مرفق بالصندوق، ومن المتوقع أن يطرح مقابل سعر حوالي 780 دولار (أي ما يعادل 12 ألف و 200 جنيه مصري)، وهو أقل تكلفة من إصدار Galaxy S21+، والذي يتوفر بسعر 1100 دولار (17 ئالف و 200 جنيه مصري).











