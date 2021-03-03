سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A32 4G

سامسونج إطلاقه في الهند يوم 5 مارس كأولى الأسواق له، لكن عملاقة تصنيع هواتف أندرويد أطلقت الهاتف الذكي رسميا قبل الموعد المحدد له بيومين. أفادت بعض التقارير بأن هاتف Galaxy A32 4G، الذي جرى الإعلان عنه الأسبوع الماضي، تعتزم شركةإطلاقه في الهند يوم 5 مارس كأولى الأسواق له، لكن عملاقة تصنيع هواتف أندرويد أطلقت الهاتف الذكي رسميا قبل الموعد المحدد له بيومين.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي طراز الجيل الرابع 4G، من هاتف سامسونج Galaxy A32، بإصدار واحد من حيث ذواكر التخزين، بسعة 6 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي رام، وبسعة 128 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية، وهو مدرج للبيع في موقع الويب الرسمي للشركة بالهند.









ويتوفر هاتف Galaxy A32 4G، في أربع خيارات لونية هي الأسود، والأبيض، والأزرق، والبنفسجي، بسعر حوالي 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 الآلاف و 700 جنيه مصري).





ويتم تشغيل هاتف Galaxy A32 4G، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G80، وكما يعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.





وقد صممت سامسونج هاتف Galaxy A32 4G، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، وتحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص لكاميرا التصوير السيلفي، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة للمصادقة البيومترية.





ولعشاق التصوير، يجلب هاتف Galaxy A32 4G، إعداد رباعي للكاميرا الخلفية، وهو عبارة عن مزيج من وحدات الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبدقة 8 ميجابكسل للكاميرا فائقة السرعة، و بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق، وأخرى بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الماكرو، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Galaxy A32 4G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C بسرعة تصل إلى 15 وات، إلى جانب منفذ بقياس 3.5 مللميتر لسماعات الرأس.







