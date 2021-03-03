سامسونج تستحوذ على 40.5% من سوق الهواتف الذكية في أمريكا اللاتينية

استحوذت شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، على 40.5% من سوق الهواتف الذكية في قارة أمريكا اللاتينية خلال 2020.





وأظهر تقرير لموقع "كاونتربوينت ريسيرش" "Counterpoint Research"، أن شحنات الهواتف الذكية الخاصة بسامسونج إلى أمريكا اللاتينية ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 38% عن العام السابق له.





وأشار التقرير إلى أن سامسونج تصدرت مبيعات جميع دول أمريكا اللاتينية خلال العام الماضي من خلال تسويقها القوي عبر الإنترنت، مضيفا أنها استحوذت على نحو 50 في المائة من حصة السوق في البرازيل، أكبر سوق في أمريكا اللاتينية.





وجاءت شركة "موتورولا" "Motorola" الأمريكية في المركز الثاني بنحو 18.5% من سوق الهواتف الذكية، فيما جاءت شركتا هواوي "Huawei" وشاومي "Xiaomi" الصينيتان في المركزي الثالث والرابع بـ7.5% و 6.2% على الترتيب.