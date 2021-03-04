تحديث من واتساب يجلب ميزات جديدة لهواتف آيفون.. اعرفها

يوفر التحديث الأخير لـ واتساب WhatsApp ، على نظام التشغيل iOS، ميزات جديدة لتطبيق التراسل على هواتف آيفون، من بينها الرسوم المتحركة الجديدة للرسائل الصوتية وتعطيل الإيصالات، ويتوفر التحديث بالإصدار الذي يحمل رقم 2.21.40 على متجر آب ستور.









وبحسب ما ذكره موقع "moneycontrol"، كشف تقرير صادر عن موقع "WABetaInfo"، أن إصدار 2.21.40 من تطبيق واتساب على نظام التشغيل iOS، يجلب فقط بعض التعديلات الطفيفة على خدمة المراسلة.

















وأوضح الموقع أن من بين الميزات التي يقدمها التحديث الأخير، رسما متحركا جديدا لشريط التقدم بالرسائل الصوتية، فبمجرد وصول شريط التقدم لتشغيل الرسالة الصوتية إلى النهاية، يقفز عائدا مرة أخرى إلى البداية، ولكن وفقا للتقرير، فإن ميزة الرسوم المتحركة متاحة فقط لنظام التشغيل iOS 13 والإصدارات الأحدث.









ويقدم التحديث أيضًا بعض التعديلات على نظام إيصال القراءة للرسائل الصوتية، والتي أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون تعطيلها من خلال إعدادات Settings تطبيق "واتساب"، ثم الحساب Account، ثم الخصوصية Privacy، والتي ستعمل على إخطار مرسل الرسالة الصوتية عندما يستمع إليها مستلمها.









الجدير بالذكر أن شركة "واتساب" تعمل على تطوير ميزة خصوصية جديدة لهواتف أندرويد، من شأنها أن تقلل من حوادث انتهاك خصوصية الأشخاص على المنصة، من خلال إرسال صور ومقاطع فيديو تدمر ذاتيا عند مشاركتها مع شخص ما، بعد فاصل زمني قصير.