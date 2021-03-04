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حوادث

التحقق في بلاغ شركة مياه الشرب بالتعدى بالضرب على اثنين من العمال

الخميس 04/مارس/2021 - 11:52 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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احمد علي
أصدر  المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفرالزيات بالضرورة فتح  التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المهندس خالد عمارة  مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالزيات واثنين من عمال الشركة بعد قيام عدد من الأشخاص  بأحد شوارع مدينة كفرالزيات بالتعدى بالضرب على عمال الصرف بالشركة أثناء قيامهم بإصلاح انسداد ببالوعة الصرف الصحي بشارع سعد زغلول بمدينة كفرالزيات مما أدى إلى إصابة أحد العمال بجرح قطعي بالرأس وعمل خياطة ٧ غرز له بعد أن سألت الدماء على وجهه.


تلقي  اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربيه إخطارا بإشارة من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز شرطة كفرالزيات بتقدم فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالزيات ببلاغ بتعدي بعض المواطنين بالضرب على اثنين من عمال التسليك بالصرف الصحي 

كما  انتقل  كل من الرائد أحمد شيحه معاون مباحث كفرالزيات ومحمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات إلى موقع البلاغ حيث تبين قيام المدعو د ل ٤٨ سنة وآخرين بالتعدى بالضرب على كلا من عادل أحمد ٣٧ سنة عامل صرف صحي وعامر يونس ٣٥ سنة عامل بشركة مياه الشرب أثناء توجههم لإصلاح انسداد بإحدى بيارات الصرف الصحي المسودة بشارع سعد زغلول بالمدينة  مما أسفر عن تمزيق ملابسهما وإصابتهما بجروح وسحجات في أنحاء متفرقة  من الجسم وإصابة العامل الأول بجرح قطعي بالرأس نتيجة التعدي عليه بخشبة مما نتج عنه احتياجه لجراحة خياطة ٧ غرز وتم نقله لمستشفى كفرالزيات العام .

وأعطي  المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية تعليماته  الشئون القانونية بالشركة ومدير الفرع بتقديم الدعم للعمال المعتدي عليهم أثناء عملهم والحفاظ على حقهم القانوني وعمل محضر بقسم شرطة كفرالزيات .

كما  تمكنت مباحث كفرالزيات من القبض على المتهم الأول وآخرين وإحالتهم للنيابة  وتم تحرير محضر ٢٣ جنح كفرالزيات واخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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