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توك شو

اعرف أضرار الإفراط في المشروبات المنبهة.. شاهد

الخميس 04/مارس/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ الكيمياء الحيوية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن هناك أضارارا كبيرة تعود على الشخص الذى يفرط في تناول المنبهات ومن أخطرها ارتفاع الضغط٠

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أن الإكثار من تناول المنبهات قد يؤدى إلى تكوين حصوات بالكلى.

وأشارت رئيس قسم التغذيه بالمركز القومي للبحوث، إلى أن شرب المنبهات بكمية أعلى من المياه يعمل على جفاف الجسم، وبالتالي يصبح حملا وعبئا على الكلى ويساعدها على تكوين الحصوات. 

وتابعت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن شرب الشاى أو القهوة مثلا بكميات كبيرة من السكر يعمل على زيادة الوزن و الإصابة بمرض السكر .

وأكدت أن المنبهات أيضًا تؤثر على عدد ضربات القلب ، لافتا إلى أن القهوة لها فوائد كثيرة ولكن الافراط فيها يؤدى إلى أضرار اكبر .
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