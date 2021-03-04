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محافظات

تكثيف المرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 11:24 ص
متابعة إجراءات مواجهة
متابعة إجراءات مواجهة كورونا
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احمد علي
قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالمرور على مستشفي صدر المحله يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير عام الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات ، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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كما تابع خلال جولته عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعددا من الأقسام الأخرى.

والتقي الدكتور عبد الناصر  ، خلال الجولة عددا من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشددة بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة من خلال اللجنة لكافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.
تكثيف المرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. صور
تكثيف المرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. صور
تكثيف المرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. صور
تكثيف المرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. صور
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