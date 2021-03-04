بعد تحولها للربحية .. ممفيس للأدوية تستهدف 30 مليون جنيه صادرات خلال 2021/2022

أظهرت الموازنة التقديرية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام عن العام المالي المقبل 2021- 2022، استهداف الشركة تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 43 مليون جنيه.
وقالت الشركة، إنها تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 597 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتحقيق مبيعات تصدير بقيمة 30 مليون جنيه.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنحو 21.27 مليون جنيه، مقارنة بنحو 3.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات النشاط إلى 316.69 مليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 290.12 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.ص
وتحولت الشركة خلال العام المالي 2019-2020، من الخسارة الى الربحية ، وسجلت نحو 17.4 مليون جنيه أرباحًا، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.
وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وقالت الشركة، إنها تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 597 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتحقيق مبيعات تصدير بقيمة 30 مليون جنيه.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنحو 21.27 مليون جنيه، مقارنة بنحو 3.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات النشاط إلى 316.69 مليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 290.12 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.ص
وتحولت الشركة خلال العام المالي 2019-2020، من الخسارة الى الربحية ، وسجلت نحو 17.4 مليون جنيه أرباحًا، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.
وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.