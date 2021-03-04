ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد تحولها للربحية .. ممفيس للأدوية تستهدف 30 مليون جنيه صادرات خلال 2021/2022

الخميس 04/مارس/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
Advertisements
علياء فوزى
أظهرت الموازنة التقديرية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام عن العام المالي المقبل 2021- 2022، استهداف الشركة تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 43 مليون جنيه.

وقالت الشركة، إنها تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 597 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتحقيق مبيعات تصدير بقيمة 30 مليون جنيه.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنحو 21.27 مليون جنيه، مقارنة بنحو 3.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات النشاط إلى 316.69 مليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 290.12 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.ص

وتحولت الشركة خلال العام المالي 2019-2020، من الخسارة الى الربحية ، وسجلت نحو 17.4 مليون جنيه أرباحًا، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

44 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 شهور

19 مليون جنيه أرباح ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر

النيل للأدوية تحقق 39 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

تحولت من الربح للخسارة.. مطاحن شمال القاهرة تسجل 10 ملايين جنيه خسائر خلال 6 أشهر

بسبب التصدير.. القاهرة للأدوية تربح 67 مليون جنيه خلال 6 أشهر

كيما تتقدم بطلب رسمى للبنوك لجدولة 6.8 مليار جنيه مديونيات مستحقة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 4 مارس 2021

صدمة في الأهلي بعد قرار إنبي بتفعيل بند شراء كريم فواد

لحظة انطلاق حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء.. فيديو

في عيد ميلاده .. معلومات لا تعرفها عن جمال عبد الناصر

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

هذا الأمر يقضي الله به حاجتك دون دعاء .. على جمعة يوضحه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور