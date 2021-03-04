تحرك برلمانى لطرد رئيس جامعة سوهاج 4 من أعضاء هيئة التدريس

تقدم النائب "مصطفى سالم" وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب احاطة ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي" د. خالد عبد الغفار" بعد واقعة طرد رئيس جامعة سوهاج لاربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة بحجة تخطيهم للسلطة المباشرة.





وأكد مصطفى سالم في "تصريحات صحفية" أن أعضاء هيئة التدريس الأربعة تواصلوا معه لأيجاد حل لمشكلتهم وأنهم من حقهم الدفاع عن حقوقهم، وأنهم لجأوا للسلطة الأعلى لتعنت جامعة سوهاج معهم، الامر الذى جعلنى أتقدم بطلب أحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرض ما تم من تجاوز من عميد كلية التجارة و رئيس جامعة سوهاج فى حق 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة يطالبون بحقهم فى عدم الغاء المنحة بعد أن أستمروا فى نظام الدراسة عام ونصف.





وطالب "سالم "وزير التعليم العالي بمنح المدرسين المساعدين الاربعة تفرغ دراسى لمتابعة المحاضرات عبر الانترنت حتى تحديد ميعاد السفر من قبل الحكومة الصينية والموافقة علي معاملتهم بالمثل اسوة بزملائهم الذين تم قبولهم بذات المنحة في السنة السابقة، وذلك للحفاظ علي حقهم في المنحة وتجنب اي تعسف غير مبرر من قبل ادارة الكلية تجاههم والتحقيق في واقعة طرد رئيس الجامعة لهم من مكتبة.





وكان أربعة مدرسين مساعدين بكلية التجارة بجامعة سوهاج قد تقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيها: أنهم جميعًا تم قبولهم فى المنحة المقدمة من الحكومة الصينية "مذكرة تفاهم" 2020 للحصول على درجة الدكتوراة، و تم الحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية، وموافقة رئيس الجامعة على المنحة، ونظرا لظروف جائحة كورونا قامت الجامعات الصينية كما حدث فى كل دول العالم بإتباع الدراسة بنظام الأون لاين وبناء علية قاموا بالحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية على متابعة الدارسة "اون لاين" لحين تحديد مواعيد السفر.







