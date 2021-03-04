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حوادث

سقوط مقاول جمع 10 ملايين جنيه من راغبى الاستثمار فى العقارات بالبساتين

الخميس 04/مارس/2021 - 11:58 ص
سقوط مقاول جمع ١٠
سقوط مقاول جمع ١٠ مليون جنيه
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كتب محمد صبري
استغل مقاول رغبة المواطنين فى الاستثمار فى مجال المقاولات وجمع ١٠ ملايين جنيها من ضحاياه بزعم تسليهم ارباحا شهرية، إلا أنه امتنع عن سدد أموالهم ، وبعد تعدد البلاغات نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض عليه وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهم .

وكانت معلومات وردت الي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة البساتين بقيام مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة تبين صحة الواقعة وتم ضبطه حال إختبائه بشقة سكنية بمدينة السلام .

وإعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى ١٠ ملايين جنيه بدعوى توظيفها بمجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى ١٠ من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بإرتكاب ١٠ وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت ٥ ملايين جنيه.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالنصب عليهم، وقدموا ٢٠ شيكا بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تطوير مناقشته عما إرتكبه من وقائع آخرى وصولًا لباقى المجنى عليهم .
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