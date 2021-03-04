بعد صفعة الأهلى.. شوبير يوجه رسالة تحذير لـ كهربا

وجه الإعلامى أحمد شوبير، نصيحة إلى محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد فرمان الـ 200 ألف جنيه واستبعاد لمدة شهر من خوض أى مباراة مع الفريق.



وقال شوبير: "أنصح كهربا بإنه يلحق نفسه ويغير من طريقته وأسلوبه داخل الأهلى، هذه ليست أول غرامة لكهربا والأهلي مرر أزمة المونديال بعد خروج كهربا والشحات من الفقاعة الطبية عقب السلام على الجماهير لأن اللاعبين لم يكونوا يعلموا بهذا الأمر" .



وأضاف: "كهربا طيب جدا وودود لكن فجأة يتغير وتحدث له حالة عندما يتم تغييره في مباراة أو يجلس على دكة البدلاء، ما حدث أن موسيماني معتاد السلام على اللاعبين بعد المباريات، وفي مباراة طلائع الجيش الأخيرة اتجه ليسلم عليه".



