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محافظات

ضبط مخزن لبيع السولار المدعم شرق الإسكندرية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:43 م
ضبط مخزن لبيع السولار
ضبط مخزن لبيع السولار المدعم شرق الإسكندرية
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أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مخزن بمنطقة أبيس، شرق الإسكندرية، يبيع السولار المدعم في السوق السوداء.


وأشارت المديرية في بيان أن القائمين على المخزن يقومون بتجميع كمية ٢٠٠ لتر من السولار المدعم بهدف البيع في السوق السوداء.


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وقد تم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على وكيل النائب العام


وفي سياق منفصل، أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، 316 تصريح مشاركة للمحلات المشتركة بالأوكازيون الشتوي.


وكشفت المديرية في بيان اليوم الخميس عن تحرير 35 محضرًا لمحلات مخالفة لم تتقدم لاستخراج تصاريح مشاركة، و6 محاضر إقامة أوكازيونات وهمية.


يأتي هذا وفقًا لتعليمات المحاسب محمد سعدالله بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات خلال فترة الأوكازيون الشتوي حفاظا على حقوق المواطنين فى التخفيضات المعلنة.


يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار وزاري بمد فعاليات الأوكازيون الشتوي لينتهي يوم 28 مارس بدلا من 7 مارس كما كان مقررا له دفعا للحراك التجاري الذي يحدث في الأسواق وتنشيطا للتجارة الداخلية.

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