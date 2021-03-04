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محافظات

تلقى أولى جرعات لقاح كورونا لكبار السن في السويس.. شاهد

الخميس 04/مارس/2021 - 01:39 م
تلقي اول جرعات لقاح
تلقي اول جرعات لقاح كورونا لكبار السن في السويس
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حسن غنيمة

شهد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس، فعاليات أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح و قساطر القلب والقساطر المخية  ، بوحدة أسرة مبارك بحى فيصل تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس .


شهد وكيل الوزارة تطعيم عدد من المواطنين كما شهدت مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح بحضور الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية ، والدكتور ياسر البنا مدير الطب الوقائى .


وأشار الدكتور إسماعيل الحفناوى، إلى أن التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء بوحدة اسرة مبارك .


وأوضح أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجّل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم  فقط  أما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل ودعا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:

 www.egcovac.mohp.gov.eg.

 

 

تلقى أولى جرعات لقاح كورونا لكبار السن في السويس.. شاهد
تلقى أولى جرعات لقاح كورونا لكبار السن في السويس.. شاهد
تلقى أولى جرعات لقاح كورونا لكبار السن في السويس.. شاهد
تلقى أولى جرعات لقاح كورونا لكبار السن في السويس.. شاهد
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