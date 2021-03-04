أخبار التكنولوجيا.. فيفو تطلق رسميا سلسلة Vivo S9.. آبل تزود هواتف iPhone 13 بسعة تخزينية عملاقة

كشفت بعض التسريبات أن سلسلة هواتف آبل القادمة iPhone 13، ستأتي مزودة بسعة تخزينية عملاقة أكبر من متوسط مساحة الكمبيوتر المحمول، حيث سيحتوي أحد أجهزة آيفون المرتقبة على ضعف السعة التخزينية الموجودة في هاتف iPhone 12 Pro الحالي، والتي تبلغ 512 جيجابايت.