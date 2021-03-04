أخبار التكنولوجيا.. فيفو تطلق رسميا سلسلة Vivo S9.. آبل تزود هواتف iPhone 13 بسعة تخزينية عملاقة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا، عن أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة S9 5G وS9e 5G، واللذان يأتيان تصميم مماثل لإصدار الشركة السابق vivo S7، ولكن بمواصفات داخلية متطورة.
أطلقت شركة سامسونج Samsung، سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21، في شهر يناير الماضي، حيث تشير بعض التقارير إلى أن عملاقة التكنولوجيا الكورية، تستعد لإطلاق الإصدار الأرخص من تشكيلتها الجديدة في خريف هذا العام، والذي سينطلق تحت اسم Galaxy S21 FE.
حصلت لعبة ماين كرافت Minecraft، علي شعبية كبيرة حول العالم من خلال أكثر من 50 مليون عملية تنزيل على الهواتف الذكية، وذلك بفضل شعبيتها الكبيرة التي تحظى بها بين اللاعبين حول العالم، وتتيح "ماين كرافت" لمستخدميها خوض تجربة فريدة عن طريق مغامرة بين العوالم الافتراضية من خلال استخدام مكعبات منقطة، تحاكي الأشياء الموجودة في العالم الحقيقي، والتي تسمح لهم بالتفاعل مع الحيوانات والمخلوقات الأخرى.
كشفت شركة سامسونج، عن مجموعة من الهواتف الذكية كأحدث إصداراتها للعام الجاري 2021، والتي تأتي ضمن فئتي الهواتف الرائدة والمتوسطة التي تقدمها الشركة، ومن المنتظر أن تعلن عن هاتف Galaxy A72، خلال هذا العام أيضًا، والذي يمتاز بإمكانيات متميزة بسعر معقول، ويقدم هاتف سامسونج A72 5G، بطارية قوية بسعة 5000 مللى أمبير، تستمر لمدة أطول بدون شحن.
كشفت بعض التسريبات أن سلسلة هواتف آبل القادمة iPhone 13، ستأتي مزودة بسعة تخزينية عملاقة أكبر من متوسط مساحة الكمبيوتر المحمول، حيث سيحتوي أحد أجهزة آيفون المرتقبة على ضعف السعة التخزينية الموجودة في هاتف iPhone 12 Pro الحالي، والتي تبلغ 512 جيجابايت.