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تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy a72 الجديد

الخميس 04/مارس/2021 - 03:01 م
هاتف Galaxy a72
هاتف Galaxy a72
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سامسونج، عن مجموعة من الهواتف الذكية كأحدث إصداراتها للعام الجاري 2021، والتي تأتي ضمن فئتي الهواتف الرائدة والمتوسطة التي تقدمها الشركة، ومن المنتظر أن تعلن عن هاتف Galaxy A72، خلال هذا العام أيضاً، والذي يمتاز بإمكانيات متميزة بسعر معقول، ويقدم هاتف سامسونج A72 5G، بطارية قوية بسعة 5000 مللى أمبير، تستمر لمدة أطول بدون شحن. 

نستعرض إليك فيما يلي سعر ومواصفات جهاز سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy a72، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.


سعر سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy a72

سيتوفر هاتف Galaxy a72، بسعر حوالى 500 يورو (أي ما يعادل 9 آلاف و 400 جنيه مصري).

مواصفات A72 سامسونج 

سيأتي هاتف Galaxy A72، بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، وبدقة Full HD +، وتحتوي على نوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية أعلى منتصفها، كما تتضمن قارئ بصمات أصابع  مدمج أسفلها، تدعم معدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية.

وسيعمل هاتف Galaxy A72، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو  8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.11.

وسيحصل هاتف Galaxy A72، على كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل وزاوية عريضة 12 ميجابيكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابيكسل ومستشعر عمق 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وسيحتوي هاتف Galaxy A72، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، وسيعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

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