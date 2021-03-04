لأول مرة في تاريخها.. آبل تزود هواتف iPhone 13 بسعة تخزينية عملاقة

كشفت بعض التسريبات أن سلسلة هواتف آبل القادمة iPhone 13، ستأتي مزودة بسعة تخزينية عملاقة أكبر من متوسط مساحة الكمبيوتر المحمول، حيث سيحتوي أحد أجهزة آيفون المرتقبة على ضعف السعة التخزينية الموجودة في هاتف iPhone 12 Pro الحالي، والتي تبلغ 512 جيجابايت.





وبحسب ما ذكره موقع "toms guide" التقني، ظهرت شائعات سابقة حول تزويد هواتف آبل لأول مرة بسعة تخزين 1 تيرابايت، ففي شهر أكتوبر الماضي، كشف المسرب التقني "جون بروسر"، أن هاتف iPhone 13 Pro القادم، سيكون أول طرازات الشركة التي ستحصل على خيار التخزين الجديد.





ومن المتوقع أن الطرازين الأساسيين ضمن السلسلة وهم iPhone 13 و iPhone 13 mini، على خيار التخزين العملاق 1 تيرابايت، حيث زعم المرب التقني أن شركة آبل لن تزود السعة التخزينية الخاصة بهم عن 64 جيجابايت.





وقد ظهرت الكثير من الشائعات حول iPhone 13 إلى جانب مواصفات مساحة التخزين، ولعل من أبرزها معدل تحديث العرض المتغير الجديد البالغ 120 هرتزا في الثانية، ومن المحتمل أن لا تحتوى هواتف آبل القادمة على منافذ حيث يمكن للمستخدم شحنها لاسلكيًا فقط.





ومن المحتمل أن تدمج شركة آبل قارئ بصمة الإصبع Touch ID أسفل الشاشة، على غرار هواتف أندرويد، بالإضافة إلى معرف بصمة الوجة Face ID محسن في درجة أصغر جديدة، قد يتم تضمينه تحت الشاشة أيضًا.





ووفقا للتسريبات السابقة، فإن شركة آبل تعتزم إطلاق سلسلة هواتفها القادمة في شهر سبتمبر المقبل، وستحتوي على على أربعة طرازات على غرار التشكيلة الحالية، هي iPhone 13 ، وPro، و Pro Max، إلى جانب إصدار أصغر iPhone 13 mini.