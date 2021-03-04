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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 01:33 م
رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر
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شمس يونس
واصل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، وأيضا الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية  والاحترازية من ارتداء الكمامات ودخول الطلاب من خلال بوابات التعقيم الالكترونية المجهزة بأربعة رشاشات وتوافر كواشف الحرارة وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محجوب إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشاد الدكتور محجوب خلال جولته التفقدية بإدارات الكليات وتجهيزات الامتحانات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الكليات لسلامة وصحة الطلاب والقائمين علي عملية الامتحانات.

كما شدد رئيس الجامعة علي تذليل كافة العقبات أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر.

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