ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب خناقة حريم.. أوكا وأورتيجا في قسم الشرطة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:46 م
أوكا وأورتيجا
أوكا وأورتيجا
Advertisements
محمد نبيـل
حرر وكيل مطرب المهرجانات "أورتيجا" بلاغا ضد كل من الفنانة مي كساب وزوجها "أوكا" بسبب تجاوزات الأخيرة بحق زوجة أورتيجا تعود إلى شهر ديسمبر الماضي.


وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن الفنانة مي كساب تعدت بالسب على كارولين، زوجة أورتيجا، بعد خلاف نشب بينهما، ولم تفلح محاولات الصلح في احتواء الموقف الذي شهده قسم التجمع الأول.


اقرأ أيضا:


كانت الفنانة مي كساب علقت مؤخرا على انفصال مغني المهرجانات زوجها أوكا من زميلة أورتيجا، قائلة: "والله مش بشوف ربنا بيعمل حاجة إلا ويكون رايد الخير، وقولت رأيي في الموضوع ده من قبل".


وأضافت: "في عشرة وحاجات كتيرة بينهما وكان من ممكن الموضوع يعدي، وأرى أنه من حق أوكا أن ينجح لوحده وبكل صراحة".


الثنائي الشهير قدم عددا كبيرا من الحفلات خلال مشواره في مصر والدول العربية وحتى خارج الوطن العربي، ومن أشهر أغنياتها "هاتي بوسة يا بت"، "العب يالا"، "جايز"، دوس بنزين"، "سوري"، و "لغة العيون"، وغيرها من الأغاني والكليبات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلفت 3 ولاد ورا بعض.. مي كساب عن وزنها الزائد: جمهوري خد عليا كدا

مي كساب برفقة زوجها أوكا في احتفالات عيد الميلاد.. شاهد

مي كساب تروج لفيديو كليب زوجها أوكا.. شاهد

اسم الله .. مى كساب تروج لأغنيتها الجديدة للأطفال

من حقة ينجح لوحده.. تعليق ناري من مي كساب بعد انفصال أوكا واورتيجا

ترشيحاتنا

إعلان محزن من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا في أوروبا

صدمة في الأهلي بعد قرار إنبي بتفعيل بند شراء كريم فواد

يثير الرعب في بريطانيا.. مخلوق غريب وضخم يظهر في أحد الحقول

«الصحة العالمية»: عودة انتشار فيروس «كورونا» في وسط وشرق أوروبا

فستان منفوش ولافت.. نسرين طافش في أحدث ظهور

شاهد | شيما صابر تستعيد ذكرياتها مع زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام