مصرع طفلة غرقا في إحدى قرى تمى الأمديد بالدقهلية

لقيت طفلة عمرها ٣ سنوات مصرعها غرقا في مروي مائي أثناء لهوها بجوار منزلها بعزبة "الجبالي" التابعة لقرية كفر سنجاب مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بغرق طفلة بمياه مروی مائي بجوار منزلها بعزبة "الجبالي" التابعة لقرية " كفر سنجاب " دائرة المركز.





وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة "رقية محمد أبو العنين منصور" 3 سنوات، ومقيمة طرف أهليتها بذات القرية، باللهو أمام المنزل سقطت بمروی مائي مار بجوار المنزل، مما أدى إلى غرقها بالمياه ووفاتها، وتم انتشالها في حينه بمعرفة أهليتها ونقل جثتها إلى المنزل.



