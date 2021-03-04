فرض الحظر .. اجتماع مصيري في الكويت بعد زيادات قياسية في إصابات كورونا

كشف مصدر كويتي مطلع، اليوم الخميس ، أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه اليوم، فرض حظر جزئي اعتبارا من الأحد المقبل .





ونقلت صحيفة القبس ، عن المصدر قوله إن "مجلس الوزراء سيدرس إمكانية تطبيق الحظر من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك لمدة شهر، على أن يتم إعادة النظر في القرار وفق تطور الوضع الصحي في البلاد".





وأشار المصدر إلى "وجود احتمالين بخصوص المحلات التجارية، بما فيها الجمعيات التعاونية، أولهما تشديد الإجراءات التي أقرت في وقت سابق على هذه المحلات بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية أو إغلاقها وقت الحظر".





وأوضح المصدر أن "هذه الإجراءات بسبب زيادة أعداد الإصابات والتوصية بعدم السفر إلى الكويت التي أصدرها مركز السيطرة على الأمراض الأميركي، بعد أن سجلت الكويت أعلى نسب إصابات خلال اليومين الماضيين".





وترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اجتماعًا، للجنة الدفاع المدني، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام نائب رئيس اللجنة، وذلك للوقوف على الاستعداد والجاهزية لاحتمالية فرض الحظر الجزئي أو الكلي في ظل تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، شدد وزير الداخلية، على أهمية تكريس كافة الإمكانيات البشرية والصحية، لمواجهة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة الإخوة المواطنين والمقيمين.





واستعرض مع أعضاء اللجنة، الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتخذة من جميع جهات الدولة، مطالبًا إياها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس.



