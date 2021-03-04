المضيفة الحنينة رزق.. شاهد | محمد رمضان ينشر فيديو من طائرته

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا من طائرته الخاصة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت مضيفة الطيران وهي تغطي محمد رمضان أثناء نومه وعلق قائلا: "المضيفة الحنينة رزق".









وطرح الفنان محمد رمضان اليوم أحدث أغانيه "أنا البطل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".









وظهر "رمضان" في الفيديو بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه ماسك لشخصية الجوكر الشهيرة.











وكان رمضان قد نشر أمس مقطع فيديو من أغنية "أنا البطل"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".









وظهر "رمضان"، في الفيديو برفقة شقيقه وغنى جزءًا من الأغنية وعلق: "ميعادنا بكره إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله".









من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" بعد فترة توقف بسبب تصويره أغنيه في دبي.









يشارك في بطوله مسلسل "موسى "، سمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.



