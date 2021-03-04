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حوادث

متجوزة ومخلفة 7 .. حكاية مقتل زوج عربي على يد زوجته وعشيقها في الجيزة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:32 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى كشف لغز مقتل رجل عربي الجنسية فى الجيزة، حيث تلقى قسم الحوامدية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمصرف بطريق أبو صير المريوطية دائرة القسم، وتبين أنها لشخص من جنسية عربية، 41 سنة، وبحوزته جواز سفره.

وكشفت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الجيزة، أن مرتكبي الواقعة كل من زوجته، 37 سنة، ربة منزل، نفس الجنسية، مقيمة الهرم، وصديقه، 26 سنة، عامل،  البدرشين، له معلومات جنائية، و​صديق الثاني، 51 سنة، عامل مقيم البدرشين، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة الأمن العام، تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى أنها تعرفت على الثاني قبل حضورها للبلاد عن طريق موقع فيس بوك وصارت بينهما علاقة إعجاب من خلال المراسلات، وعقب حضورها للبلاد صحبة زوجها (المجني عليه) وأنجالهما أولادها السبعة، وطلبت منه التخلص من المجنى عليه حتى يتمكنا من الزواج نظرًا لسوء العلاقة الزوجية بينهما وقيامه بالتعدي عليها وأنجالها بالضرب.

اتفق الثاني مع الثالث على التخلص من المجني عليه مقابل مبلغ مالي.

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