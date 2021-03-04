ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الغضبان يشهد تلقي أول مواطن للقاح كورونا ببورسعيد

الخميس 04/مارس/2021 - 03:34 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
Advertisements
محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا بمركز اللقاح في مستشفى النصر التخصصي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وتواجد المحافظ أثناء لحظة حصول أول مواطن على اللقاح، مطلعًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطوات تلقي المواطن للقاح منذ دخوله المستشفى، كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى. 

وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء "الكمامات" والحفاظ على مسافات التباعد، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة، فضلًا عن قياس درجات حرارة المترددين على المركز. 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المحافظات تستعد لمواجهة كورونا.. الجيزة تعلن عن 3 مراكز لتلقى اللقاح.. تطوير مستشفى بنها التعليمي لاستقبال المصابين .. وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم في الشرقية

وزيرة الصحة: بدء تسجيل الفئات المستحقة للحصول على لقاحات فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني غدًا.. ورسائل نصية ضمن قاعدة بيانات "قوائم الانتظار"

الصحة السعودية تكشف إمكانية اختيار الشخص للقاح كورونا الذي يرغب في الحصول عليه

بعد بدء الحجز .. لقاح كورونا يتوفر في المستشفيات والوحدات الصحية

لقاح جونسون يدخل السباق العالمي للحصول على موافقة كأحادي الجرعة

رئيس الوزراء يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

المضيفة الحنينة رزق.. شاهد | محمد رمضان ينشر فيديو من طائرته

أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

فرج عامر يضع شرطا وحيدا لرحيل الهاني سليمان إلى الأهلي

كبار الأهلي يتدخلون لاحتواء أزمة كهربا مع موسيمانى

يامن بن ذكري ووسام العابدي يزوران بعثة الزمالك في تونس قبل مواجهة الترجي

بعد أزمة موسيماني.. كهربا يغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر فستان مايا دياب في أحدث ظهور

صاحب الوجه المتميز .. أحمد يواجه التنمر ويحلم بإجراء عمليتين.. فيديو

خوفًا من مستشفى المجانين .. حكاية زواج اعتماد خورشيد تحت التهديد