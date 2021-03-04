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توك شو

لحظة انفجار مركبة فضائية بعد دقائق من هبوطها.. شاهد

الخميس 04/مارس/2021 - 03:50 م
انفجار طائرة
انفجار طائرة
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو يرصد انفجار نموذج مركبة "ستارشيب" الفضائية بعد دقائق من هبوطها. 

وانفجر نموذج SN10 لمركبة Starship الفضائية لشركة "سبيس إكس" بعد عدة دقائق من هبوطها في المنصة بولاية تكساس الأمريكية.

وقامت "سبيس إكس" بإطلاق تجريبي نموذج المركبة، الذي وصل إلى ارتفاع نحو 10 كيلومترات، ونفذ عملية هبوط ناجحة بعد العودة إلى منصة الإطلاق وقد وقع الانفجار وقع بسبب كمية زائدة من الوقود بعد الهبوط.

وتقوم شركة "سبيس إكس" بتطوير نظام نقل فضائي مكون من الصاروخ الحامل Super Heavy والمركبة Spaceship، وكلاهما متعددا الاستخدام.

وفي حال نجاح المشروع، سيكون من الممكن نقل أقمار صناعية وطواقم وحمولات إلى مسافات بعيدة، بما في ذلك إلى القمر والمريخ بواسطة هذا النظام.

وهذه هي ثالث عملية إطلاق لنموذج مركبة Starship، حيث انفجر الصاروخ أثناء الهبوط في التجربتين السابقتين في 10 ديسمبر و3 فبراير، لكن الشركة اعتبرتهما ناجحتين، لأن الهدف الرئيسي كان يتمثل في اختبار قدرة النظام على التحليق والانخفاض والتأكد من عمل أنظمة الإدارة والتحكم.

وكان مدير شركة "سبيس إكس" إيلون موسك يقدر فرص الهبوط الناجح أثناء الإطلاق الأول بنحو 30%.
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