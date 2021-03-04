هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول: "هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟".





وأجاب "عثمان" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز للحائض قراءة القرآن إلا فى حالات معينة.





وأوضح أن الحالات التى يجوز للحائض فيها قراءة القرآن هى أن تكون المرأة معلمة وتحتاج إلى قراءة نص من القرآن للتلاميذ أو تكون طالبة وتريد مراجعة ما تحفظ لامتحان، أو أن تراجع ما تحفظ خوفا من نسيانه ، غير ذلك لا يجوز.





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وأوضح أن المرأة عليها أن تنشغل فى فترة الحيض بالذكر والدعاء وفعل الكثير من أعمال الخير، لكن لا تقرأ القرآن.

