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ديني

هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟.. الإفتاء تجيب

الخميس 04/مارس/2021 - 05:25 م
صدى البلد
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شيماء جمال
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول: "هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟".

وأجاب "عثمان" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز للحائض قراءة القرآن إلا فى حالات معينة.

وأوضح أن الحالات التى يجوز للحائض فيها قراءة القرآن هى أن تكون المرأة معلمة وتحتاج إلى قراءة نص من القرآن للتلاميذ أو تكون طالبة وتريد مراجعة ما تحفظ لامتحان، أو أن تراجع ما تحفظ خوفا من نسيانه ، غير  ذلك لا يجوز.

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وأوضح أن المرأة عليها أن تنشغل فى فترة الحيض بالذكر والدعاء وفعل الكثير من أعمال الخير، لكن لا تقرأ القرآن.

محظورات على المرأة الحائض عدم فعلها
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن هناك أمورا ممنوعة على المرأة الحائض وهي: عدم الصلاة ولا الصيام ولا مس المصحف، والمعاشرة مع الزوج للمتزوجة، ولا الطواف بالبيت الحرام على المختار في الفتوى، وما عدا ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن المرأة الحائض لو زارت المقابر، فلا تقرأ القرآن بلسانها، ولكن يجوز لها الدعاء وترديد الأذكار للميت.
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