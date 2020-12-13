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ديني

علي جمعة: 8 أمور ممنوعة على الحائض والنفساء والجنب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:15 م
علي جمعة: 8 أمور
علي جمعة: 8 أمور ممنوعة على الحائض والنفساء والجنب
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مكروهات الاغتسال يمكن   اجمالها في أربعة أشياء : ترك أي شيء من سنن الغسل،  الإسراف في الماء ، الزيادة على ثلاث، الاستعانة بمن يقوم بأعمال الغسل للمسلم بغير عذر (كالاستعانة بالخادم مثلًا).

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن الممنوع على الحائض والنفساء، والجنب، والمحدث بالحدث الأصغر (ناقض الوضوء) ما يلي أولًا : المحدث الحدث الأصغر (ناقض الوضوء) : يحرم عليه ثلاثة أشياء : الصلاة : الفريضة والنفل، وكذلك سجدة التلاوة والشكر لقول النبي ﷺ : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » [متفق عليه]

وأكمل: الطواف : لأن الطواف الصلاة، لقول النبي ﷺ : « إنما الطواف صلاة » [أحمد]، ومس المصحف وحمله : وذلك لقوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، وكذلك كتبه النبي ﷺ في الكتاب الذي لعمرو بن حزم حيث قال : « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » [رواه مالك] و: الجنب (اجتمع بزوجه) أو نزل منه مني بغير اجتماع : ويحرم عليه خمسة أشياء هذه الثلاثة المذكورة في الحدث الأصغر بالإضافة إلى أمرين  قراءة القرآن : فلا يجوز له قراءة القرآن لما رواه علي رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال بعد أن توضأ وقرأ شيئًا من القرآن : « هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية » [أحمد] و اللبث في المسجد : إلا لضرورة كمن احتلم داخل المسجد وتعذر عليه الخروج، أم مجرد العبور من المسجد فلا يحرم، وذلك لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾.

وتابع جمعة: ما يحرم على الحائض والنفساء : يحرم عليها ثمانية أشياء الخمسة السابقة بالإضافة إلى هذه الثلاثة : الصوم : فالمرأة الحائض والنفساء تمتنع عن الصيام فرضًا أو نفلًا، وذلك لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألتها امرأة عن قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة فقالت : «أحرورية أنت ؟ ـ تعني من الخوارج المتنطعين ـ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » [مسلم]

  الوطء : وهو الجماع بينها وبين زوجها وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ المباشرة فيما بين السرة والركبة : كما يحرم الجماع، تحرم المباشرة في هذه المساحة من جسد المرأة وهي ما بين السرة والركبة، أثناء فترة الحيض والنفاس.
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