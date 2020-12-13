علي جمعة: 8 أمور ممنوعة على الحائض والنفساء والجنب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مكروهات الاغتسال يمكن اجمالها في أربعة أشياء : ترك أي شيء من سنن الغسل، الإسراف في الماء ، الزيادة على ثلاث، الاستعانة بمن يقوم بأعمال الغسل للمسلم بغير عذر (كالاستعانة بالخادم مثلًا).





وأضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن الممنوع على الحائض والنفساء ، والجنب، والمحدث بالحدث الأصغر (ناقض الوضوء) ما يلي أولًا : المحدث الحدث الأصغر (ناقض الوضوء) : يحرم عليه ثلاثة أشياء : الصلاة : الفريضة والنفل، وكذلك سجدة التلاوة والشكر لقول النبي ﷺ : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » [متفق عليه]





وأكمل: الطواف : لأن الطواف الصلاة، لقول النبي ﷺ : « إنما الطواف صلاة » [أحمد]، ومس المصحف وحمله : وذلك لقوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، وكذلك كتبه النبي ﷺ في الكتاب الذي لعمرو بن حزم حيث قال : « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » [رواه مالك] و: الجنب (اجتمع بزوجه) أو نزل منه مني بغير اجتماع : ويحرم عليه خمسة أشياء هذه الثلاثة المذكورة في الحدث الأصغر بالإضافة إلى أمرين قراءة القرآن : فلا يجوز له قراءة القرآن لما رواه علي رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال بعد أن توضأ وقرأ شيئًا من القرآن : « هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية » [أحمد] و اللبث في المسجد : إلا لضرورة كمن احتلم داخل المسجد وتعذر عليه الخروج، أم مجرد العبور من المسجد فلا يحرم، وذلك لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾.





وتابع جمعة: ما يحرم على الحائض والنفساء : يحرم عليها ثمانية أشياء الخمسة السابقة بالإضافة إلى هذه الثلاثة : الصوم : فالمرأة الحائض والنفساء تمتنع عن الصيام فرضًا أو نفلًا، وذلك لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألتها امرأة عن قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة فقالت : «أحرورية أنت ؟ ـ تعني من الخوارج المتنطعين ـ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » [مسلم]



