تعاون طلابي جديد بين جامعة عين شمس ونظيرتها هيروشيما

اجتمع الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، صباح اليوم من خلال تقنية ( الفيديو كونفرانس ) ، بالمسئولين بجامعة هيروشيما باليابان ، وذلك لبحث سبل التعاون وتفعيل مشروع جديد للتبادل الطلابي بين جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وبنى سويف وأسوان وجامعة هيروشيما باليابان ، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي الدكتور محمد عبد المجيد المدرس بكلية التربية بالجامعة.









يأتي المشروع بغرض تشجيع الجامعات اليابانية على التعاون مع نظيراتها في أفريقيا.





جدير بالذكر أن مراسم إطلاق برنامج التبادل الطلابي كان بمشاركة كل من رئيس جامعة "هيروشيما" البروفيسور "ميتسو أوتشي" وكبار مسئولي الجامعة، إلى جانب سفير مالاوي باليابان، والمستشار السياسي لسفارة زامبيا، فضلًا عن د. هاني الشيمي المستشار الثقافي فى مصر