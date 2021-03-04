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تعليم

تعاون طلابي جديد بين جامعة عين شمس ونظيرتها هيروشيما

الخميس 04/مارس/2021 - 04:18 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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حسام الفقي
اجتمع الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، صباح اليوم من خلال تقنية ( الفيديو كونفرانس ) ، بالمسئولين بجامعة هيروشيما باليابان ، وذلك لبحث سبل التعاون وتفعيل  مشروع جديد للتبادل الطلابي بين جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وبنى سويف وأسوان وجامعة هيروشيما باليابان ، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي  الدكتور محمد عبد المجيد المدرس بكلية التربية بالجامعة.


يأتي المشروع بغرض تشجيع الجامعات اليابانية على التعاون مع نظيراتها في أفريقيا.

جدير بالذكر أن مراسم إطلاق برنامج التبادل الطلابي كان بمشاركة كل من رئيس جامعة "هيروشيما" البروفيسور "ميتسو أوتشي" وكبار مسئولي الجامعة، إلى جانب سفير مالاوي باليابان، والمستشار السياسي لسفارة زامبيا، فضلًا عن د. هاني الشيمي المستشار الثقافي فى مصر
 حيث ألقى السفير المصري كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها الرؤية المصرية بشأن تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي مع كافة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان، وكذا ما يمثله البرنامج الجديد من إضافة على صعيد العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والياباني فيما يتعلق بالمجال الثقافي والبحث العلمي وبناء القدرات، لاسيما أن جامعة "هيروشيما" تعد واحدة من أعرق الجامعات اليابانية التي تأسست منذ عام 1949.
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