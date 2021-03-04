لمدة 6 ساعات يوميا.. الفيوم تبدأ إعطاء جرعات لقاح كورونا

بدأت اليوم فعاليات اليوم الأول لتلقي المواطنين لقاح "فيروس كورونا"، وذلك بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم .

و أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم عن توفير لقاحات كورونا للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم لدى الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض.

وأكد الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن المواطنين الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، يتم إعطائهم جرعة اللقاحات منذ صباح اليوم الأول بالمركز الطبى الحضرى بكيمان فارس بمدينة الفيوم .

واضاف وكيل وزارة الصحة ، التطعيم مفتوح من الساعه 2 ظهرا حتى 8 مساء يوميا واول يوم بدا من العاشرة صباحا .

وأكد وكيل الوزارة ، أن مراحل اللقاحات بالفيوم تبدأ بمرحلة تقييم ما قبل الجرعة ، وهى توقيع الكشف الطبى علي المواطن ثم مراجعة موانع التطعيم مثل الامراض الحاده الغير مستقرة أو فى حالة مصاب بحالة كورونا او حساسية التطعيم ثم التسجيل فى الحاسب الالى ومراجعة رقم الرسالة الواردة للمواطن بعد التسجيل و كذلك الرقم القومى ثم يتوجه لحجرة تلقى التطعيمات على الفور لتلقى التطعيم .

و أضاف وكيل الوزارة بأن أى مواطن يرغب فى التطعيم عليه الدخول على تطبيق وزارة الصحة او الأتصال تليفونيا بالخط الساخن ، بالأضافة الى أن التطعيم للجرعتين بالمجان .





وأضاف الدكتور عماد الدين حسن مدير عام الشئون االوقائية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم : اليوم بداية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، و الدكتورة الوزيرة فتحت التسجيل والحالات التى ترد للمركز هى الحالات المسجلة من قبل المواطنيين الراغبين فى التطعيم وتنطبق عليهم الشروط ، خاصة ان أهالى الفيوم لديهم وعى ، والتطعيم لايستغرق 5 سوى دقائق ، حيث يحصل المواطن على جرعة ، والجرعة الثانية يحصل عليها المواطن بعد مرور 3 أشهر طبقا لنوعية الطعم الوارد لصحة الفيوم ، وبالنسبة للطعم الصينى مابين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 21 يوما فقط