الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كيلو الطماطم بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد اليوم

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت منافذ البيع الحكومية المخفضة بمحافظة الوادي الجديد إقبالا من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليوم الاثنين،   حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس جهودها المكثفة لتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبتنفيذ تعليمات علي نجاح،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.


وقامت الوحدة المحلية بتعزيز منفذ بيع الشباك الواحد بكافة أصناف ،الخضروات، الفاكهة، والسلع التموينية، وذلك لضمان وصول الاحتياجات اليومية للمواطنين بكل سهولة ويسر، وذلك ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتفعيل الدور المجتمعي للوحدة المحلية في توفير بدائل آمنة ومباشرة للسلع الضرورية، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية وتقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالي مركز باريس.

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى:

طماطم٢٥ جنيها

خيار 15 جنيها

بطاطس 7,5 جنيه

بصل أبيض 7,5

بصل أحمر 7,5 جنيه

فلفل 15 جنيها

فلفل شطة 20 جنيها

باذنجان 10 جنيهات

كوسه 15 جنيها

جزر 10 جنيهات

بسلة 20 جنيها

بطاطا 7 جنيهات

كرنب 25 جنيها

قرنبيط 25 جنيها

رمان ممتاز 20 جنيه

جوافه 15 جنيه

برتقال يوسفي 20 جنيها

برتقال 15 جنيها

موز 30 جنيها

كاكا 35 جنيها

عنب 25 جنيه

كنتالوب 20 جنيها

ليمون 35 جنيه

مانجو 60 جنيها

تفاح 70 جنيها

نبق عماني 60 جنيها

كيوى 100 جنيه

