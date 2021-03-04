ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان الليبي يعلن موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 04:55 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
Advertisements
قسم الخارجي
أكد مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، عدم وجود خطط لتغيير موعد عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة المقرر لها الإثنين المقبل. 

وقال البرلمان الليبي وفق ما نقلته العربية السعودية إن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عقد جلسة لمنح الثقة إلى الحكومة الجديدة لا تزال قائمة. 

وذكر المجلس أن رئيس الحكومة الجديدة انتهى من أسماء حكومته ورفعها إلى رئيس مجلس النواب. 

وكان أعضاء في البرلمان الليبي قد طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة. 

وجاءت دعوة النواب إلى التأجيل، وذلك للتحقيق في مزاعم الرشوة في منتدى الحوار الوطني. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ليبيا.. انعقاد جلسة تشاورية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

البرلمان الليبي يبدأ الإعداد لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت

خطوة مهمة.. واشنطن تطالب بسرعة التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

طلب عاجل من السفارة الأمريكية في ليبيا للبرلمان.. تفاصيل

الاختبار الأول لـ دبيبة.. هل تولد حكومة ليبيا الجديدة ميتة؟ غموض يحيط باحتمالات نيلها ثقة البرلمان.. والعودة لملتقى الحوار السياسي خيار مطروح

ليبيا.. رئيس البرلمان يتسلم التشكيلة الحكومية تمهيدا لمنح الثقة

ترشيحاتنا

كبار الأهلي يتدخلون لاحتواء أزمة كهربا مع موسيمانى

الأحد المقبل.. بدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

قرار عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن الطلاب في البحرين

بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

الأهلي يرد بحزم علي تلميحات المصري حول التفاوض مع كريم العراقي

بعد الاستبعاد والغرامة.. موقف كهربا النهائي من تدريبات الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي لمكافحة السمنة .. نصائح مهمة للصغار والكبار

احذر.. تناول كمية كبيرة من الخبز الأبيض يصيبك بهذه الأمراض

طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية .. بديلًا للأدوية