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رياضة

الدوري المصري.. التعادل السلبي يحسم مباراة المحلة والبنك الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 05:17 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة والبنك الأهلى التى أقيمت بينهما بملعب الغزل فى الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين فى ظل سعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

وأضاع أحمد الشيخ صانع ألعاب المحلة فرصة كبيرة على فريقه فى التقدم على البنك الأهلى بعد إضاعة ركلة جزاء فى الدقيقة 23  وشهدت المباراة طرد فادى فريد مهاجم البنك الأهلى وجاء طرده المباشر بعد اعتدائه على أحمد عيد لاعب غزل المحلة.

وخاض البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع: محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين.  

خط الوسط:  معروف يوسف،  فالديميرو إستريلا ، محمود سيد.

خط الهجوم: محمد بسيوني، موسى دياوارا، فادي فريد.

وفى المقابل لعب المحلة بتشكيل مكون من : 
حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام بلحة، أحمد عيد ،فتحي مبروك.

خط الوسط :أحمد الندرى و يحيي حامد، أحمد عادل .

خط الهجوم : أحمد الشيخ ، عبده يحيي ، إسلام فؤاد.

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