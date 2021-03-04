بعد عودة جورج وسوف.. أسطورة أخرى من بورشه تظهر معه | صور

أسطورة غنائية لا يوجد لها شبيه.. فنان سوري النشأة، ولكنه ينتسب لجميع البلدان العربية، لُقب بسلطان الطرب العربي والبعض يقول أبو وديع لما يقدمه من فن ولون غنائي مختلف ليصنع لنفسه منطقة خاصة محظور الاقتراب منها.. إنه الفنان جورج وسوف.

بدأت حياة جورج وسوف الفنية منذ الصغر أثناء دراسته في المرحلة الابتدائية وغنائه للمواويل الدمشقية في الحفلات المدرسية، ليذاع صيته حينها ليصل من مدرسته إلى لبنان وهو لم يتجاوز سن السادسة عشرة فيسافر إلى بيروت ليتبنى موهبته الفنان الراحل وديع الصافي و جورج يزبك و أطلق عليه حينها لقب الطفل المعجزة.

في بداية التسعينيات من القرن الماضي حقق جورج وسوف شهرة واسعة في جميع أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وتغنى بكثير من الأغنيات باللهجة المصرية ليتربع على عرش قلوب فئة كبيرة من المصريين أيضا وقام بتلحين هذه الأغنيات كبار الملحنين مثل بليغ حمدي وسيد مكاوي.

تعرض جورج وسوف في العام 2011 لوعكة صحية أحدثت له جلطة دماغية، جعلته يتغيب عن الوسط الفني أثناء فترة علاجه، ليعود مجددا على الساحة الغنائية في العام 2019 بأغنية منفردة تحت عنوان سكت الكلام وقام بتصويرها بخاصية الفيديو كليب، وعاد جورج لجمهوره في الأغنية برفقته سيارة أنيقة كلاسيكية رافقته طيلة احداث الكليب فلنتعرف عليها في السطور التالية.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية الرياضية الفارهة بورشه PORSCHE والتي تأسست في العام 1931 على يد اول من صمم سيارة فولكس واجن الشهيرة المهندس فارديناند بورشه.

كانت الغاية لشركة بورشه هي إنتاج سيارة خفيفة وسريعة ذات شكل كلاسيكي أنيق سابق لعصره تتوافر بها مميزات الدفع الخلفي والتبريد الهوائي والمحرك الخلفي أيضا، فكانت السيارة PORSCHE 356 التي أصدرت أول نسخة منها في العام 1948، كسيارة كوبيه وسيارة مكشوفة ذات مفهوم قابل للتحويل.

ظهرت السيارة برفقة الفنان جورج وسوف في الفيديو كليب المصور لأغنية سكت الكلام من الطراز PORSCHE 356 موديل عام 1950، والتي زودت بعدة خيارات من المحركات، أولها بسعة 1.3 لتر، والثاني بسعة 1.5، والثالث يأتي بسعة 1.6 لتر، وجميعها تتصل بناقل حركة يدوية الأداء مكون من 4 سرعات.

يذكر أن أغنية سكت الكلام للفنان جورج وسوف ومن كلمات الشاعر الغنائي عاطف يونس، و ألحان شاكر الموجي، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور لها المخرج أحمد المنجد، وشارك في الأداء التمثيلي لهذا الكليب احد أهم فناني سوريا عابد فهد و ميلاد يوسف، وأصدرت هذه الاغنية منفردة في العام 2019.