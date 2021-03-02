هذه السيارة كانت سببا في نجومية تامر حسني.. تعرف عليها.. صور

نجم تميز بحسه الفني المتغير ورومانسية أغنياته عن بقية منافسيه ليضع في تاريخه الفني أنواع جديدة من المزيكا الجاذبة للشباب، ويصبح على المستوى الفني والشخصي نموذجا يحظى باقتداء شباب جيله وسعيهم لتحقيق ما حققه من نجاح حتى أنه لقب بنجم الجيل نسبة لكونه قدوة لأبناء مصر والوطن العربي، فقد اجتمع علي حبه محبي الفن في الشرق الأوسط وتخطى العديد من التحديات وذاع صيته بشكل عالمي وليس عربي فقط ، إنه المطرب تامر حسني

وتعد إطلالات تامر واحدة من أهم نماذج الموضة لشباب الجيل الحالي، والتي يقدسها متابعته باستمرار ، الأمر الذي يجعله أيقونة الموضة منذ بداية الالفية وحتى وقتنا الحالي، حيث يسعى جمهوره إلى تقليده ليس فقط فيما ما يرتديه بل وأيضا أسلوب حياته من عاداته اليومية وسياراته التي يظهر بها في الكليبات لذا تصبح السيارة التي يستقلها في أي عمل له النموذج الأكثر جذبا في الأسواق .

كان لكليب عينيا بتحبك مكانة خاصة في تاريخ تامر حسني ، فكانت الاغنية مادة خام للرومانسية بينما ظهر تامر مع فتاة رقيقة الملامح ليطربنا بصوته الحساس بكلمات الاغنية التي لن تتكرر مرة أخرى، واختار مخرج الكليب المكان الأنسب للتصوير امام البحر مباشرة بينما كانت البداية لتامر مع الفتاة اثناء قيادته السيارة في طريقهما إلى أحد الشواطئ لتصبح السيارة هي بطل المشهد الرئيسي لأغنيته.

كانت السيارة هي أيقونة شركة صناعة السيارات الألمانية VOLKSWAGEN، والتي تأسست في العام 1937، والتي إنقسم اسمها إلى شقين ويعني سيارة الشعب باللغة الألمانية، لذا أصبحت هذه السيارة معشوقة الشعوب فحققت أكبر نسبة مبيعات في سوق السيارات العالمي حيث أصدرت أكثر من مليون نسخة في فترة السبعينيات.

وظهرت السيارة برفقة الفنان تامر حسني في الفيديو كليب المصور لأغنية عينيا بتحبك من طراز VOLKSWAGEN BEETLE، الذي ظل متربعا على عرش سوق السيارات العالمي وأثبت وجوده حتى الآن رغم مرور أكثر من 75 عام على صناعته، ولكن من المؤسف أنه توقف إنتاجه في العام 2018، وكانت السيارة موديل عام 2006 التي احتوت على محرك أمامي يعمل بقوة الدفع الرباعي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 221 حصانًا.

أغنية عينيا بتحبك للفنان تامر حسني من تأليف نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير محروس وطارق حسيب، وكان قد تم طرح ضمن ألبوم غنائي سجل في تاريخ تامر حسني، تم إصداره بشكل حصري بمناسبة يوم عيد الحب في 14 فبراير عام 2006، كما أنه تم أيضا في ذلك اليوم عرض الفيديو كليب التصويري لهذه الاغنية والتي أصبحت من بعده السيارة حديث جمهور تامر والأكثر جاذبية لمحبيه في الأسواق.