السيارة التي ساعدت مصطفى قمر للإيقاع بحبه الأول | صور

"كانت الشخصية التي قدمها جديدة قريبة من المشاهدين، لمست قلوبهم بطيبته وخفة ظله المعهودة في كل أفلامه الفنان هاني رمزي، ورفقته صاحب الصوت العذب الذي أبدع بالغناء على مدار أحداث الفيلم بمجموعة من أجمل أغنياته، إنه الفنان مصطفى قمر من فيلم "الحب الأول".

خالد شاب بسيط يجسد دوره الفنان مصطفى قمر من أسرة متوسطة يستغل صوته الشجي وموهبته في عزف البيانو للعمل في الملاهي الليلة لتوفير مبلغ من المال لتوفير مصاريفه، يعيش معظم أيامه مع صديقه الميسور الحال من فئة اجتماعية ثرية طيب القلب حسن الذي قام بدوره الفنان هاني رمزي، وصديقه الثري صاحب العلاقات النسائية الكثيرة "هشام" طارق لطفي، لعب القدر لعبته مع خالد وحسن حيث تقابل صدفة مع وفاء "حنان ترك" ورانيا "منى زكي" والتي خطفت قلبه لوهلتها الأولى فيقع في غرامها وتبدأ الأحداث الحقيقة للفيلم تتوالى لمحاولة لفت نظرها لحبه.

كانت أولى محاولات خالد لجذب انتباه رانيا كانت بمساعدة صديقه حسن بإتلاف إطارات سيارتها لتضطر لأن تلجأ إلى خالد، وكانت سيارتها تعد من أشهر السيارات الشبابية التي عشقها جيل الشباب في هذه الفترة وأخذت شهرة كبيرة في هذا الوقت، فلنتعرف عليها في السطور التالية.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الكورية دايو DAEWOO، والتي تأسست في العام 1967 من الطراز DAEWOO NUBIRA موديل عام 1999، والتي أصدرت لأول مرة في العام 1997 باسم NUBIRA 1 والتي أصدرت في سوق السيارات كبديل للسيارة NEXIA التي تم وقف إنتاجها.

وظهرت السيارة DAEWOO NUBIRA في أحداث فيلم الحب الأول موديل عام 1999، والتي زودت بخيارين من المحركات الأول بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد ثوة قدرها 105 حصانًا، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 137 نيوتن، أما المحرك الثاني فيأتي بسعة 1600 سي سي، بقوة 106 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن.

جدير بالذكر أن فيلم الحب الأول بطولة كل من "مصطفى قمر، منى زكي، حنان ترك، هاني رمزي، طارق لطفي، مريم فخر الدين، أحمد عقل، محمد الأدنداني، نادية رفيق" ومن تأليف أحمد البيه، وإخراج حامد سعيد، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 12 يوليو من العام 2000.