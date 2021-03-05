صدى البلد يستطلع آراء طلاب جامعة حلوان حول الامتحانات والإجراءات الوقائية

يخوض طلاب الجامعات فى جمهورية مصر العربية مارثون امتحانات منتصف العام الدراسي والتي انطلق ابتدأ من يوم السبت الموافق 27 فبراير، وتقام إمتحانات هذا العام وسط جو من الإجراءات الاحترازية الوقائية التى لم تشهدها الجامعات وطلاب من قبل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .





واكدت جميع الجامعات على استعداداتها على إقامة الامتحانات وسط تشديد فى الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة فى مواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب .





ونرصد لكم فى "صدى البلد" اراء طلاب جامعة حلوان حول الإجراءات التى اخذت الجامعة أثناء الامتحانات .









فقالت الطالبة اسماء شاكر بكلية الآداب بجامعة حلوان، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية وان الأمن يؤكد على عدم الدخول الى الجامعة بدون إرتداء الكمامة .





بينما أعربت شرين وجدي الطالبة بكلية الآداب بالجامعة عن سعادتها بزيارة عد بوابات الدخول الى الجامعة حيث قالت إن الجامعة قد قامت بزيادة وفتح جميع بوابات الدخول حتى لا يحدث أى تكدس أو زحام على البوابات وان هذه كانت مشكلة فى الماضى حيث كان فى السنوات القادمة يتم التكدس ام بوابة لدخول وهذا الأمر كان يكلف وقت كبير .





وأشار الطالب محمود مجدي بكلية التجارة أن هناك العديد من موظفين الجامعة منتشرين فى جميع أنحاء الجامعة ليؤكدوا على عدم التجمع أو الزحام والمحافظة على ارتداء الكمامة طول فترة التواجد داخل الجامعة .





بينما رأى امين مصطفى الطالب بكلية التجارة أن قرار الجامعة بإغلاق جميع الكافتيريا الموجودة داخل الجامعة يجعل الجامعة مكان ممل لا يسمح بالتواجد فيها سواء لأداء الامتحانات ثم الرحيل على الفور ، وأكد على أن عمليات التعقيم تتم قبل الامتحانات حيث اننا نرى راجل التعقيم بأنفسنا قبل الدخول الى الامتحانات ونشهد على عملهم.





وأجرى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة امس جولة تفقدية لمتابعة سير عملية الامتحانات والاطمئنان على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تضمن صحة الطلاب و سلامتهم، مع التشديد على متابعة قياس درجات الحرارة، والتعقيم والتطهير المستمر، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من حافلات وكراس متحركة لكل من يحتاج إلى ذلك، وعربات إسعاف وغرف للعزل لحالات الاشتباه.



