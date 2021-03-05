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سيارات

ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:15 م
تحفة بورشه تتألق
تحفة بورشه تتألق مع راغب علامة
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ماجدة المهدي

استطاع المطرب راغب علامة ان يقدم تاريخ غنائي مشرف لبلده والوطن العربي ، والذي من خلاله سجل اسمه بشكل عالمي وليس عربي فقط، فقد تميز بانوع مختلفة من المزيكا الغربية متزوجة بأخرى شرقية، بالاضافة إلى ذوقه الغنائي الراقي فقد كانت ايضا اختياراته في الملابس التي يظهر بها والسيارات وغيره لها طابع راقي وتراني إلى جانب كونها ثمينة القيمة .

 

اعتاد راغب على تقديم الكليبات الرومانسية والتي عادة ما كان يستعين خلالها بالسيارات كان أبرزها اغنيتي نسيني الدنيا واغنية ردلي كلماتي، ولكن في كليب ردلي كلماتي كانت السيارة البطل المسيطر وسط مظاهر طبيعية خلابة استعان بها راغب علامة لتتناسب من اجواء الاغنية العاطفية، وتم توظيف هذه السيارة بشكل صحيح خلال أحداث الفيديو كليب لجذب إنتباه الجمهور لشكل هيكلها الأنيق الذي يعيدنا إلى حقبة كلاسيكيات الزمن الجميل، فلنتعرف عليها في السطور التالية.

 

ظهرت السيارة في الفيديو كليب المصور لأغنية ردلي كلماتي من صناعة أسطورة السيارات الفارهة السريعة بورشه PORSCHE، التي تختص في صناعة السيارات الرياضية السريعة التي تحتوي على الكثير من الإمكانات  المترفة التي تميزها عن كثير من أقرانها، و كانت قد تأسست هذه الشركة في العام 1931 وسميت على إسم مؤسسها المهندس فارديناند بورشه.

 

حاولت شركة بورشه تصنيع سيارة شبابية عصرية سريعة وخفيفة الوزن، ذات ثبات قوي على الطرق وقوة دفع خلفية ومحرك خلفي يشبه أيقونة فولكس واجنن وتبريد هوائي، فأصدرت أول نسخة من السيارة PORSCHE 356 في العام 1948 .

 

كانت السيارة PORSCHE 356 قد ظهرت في الفيديو كليب المصور لأغنية ردلي كلماتي موديل عام 1954 والتي أصدرت بهيكلها الكوبيه المميز والمكشوف القابل للتحويل " كابورليه " وزودت بخيارين من المحركات الأول بسعة 1.3 لتر، والثاني بسعة 1.5 لتر، وكلاهما مزود بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات.

 

واطُلقت اغنية ردلي كلماتي عام 2018 ، وهي كلمات طوني ابو كرم، بينما ملحن الاغنية محمود عيد ، وقد استعان في الكليب بفتاة ذات ملامح رقيقه رافقته في عدد من المشاهد الرومانسية ، والتي نافستها السيارة بانفرادها بمشاهد أخرى من راغب داخل الكليب بدون وجود الفتاة.

ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
ظهرت مع جورج وسوف.. تحفة بورشه تتألق بقيادة راغب علامة.. صور
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