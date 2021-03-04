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برلمان

«المصريين الأحرار» ينعى رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان

الخميس 04/مارس/2021 - 09:18 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان
نعى حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، الفريق فخرى كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري وأحد كوادر حزب حُماة الوطن، الذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب في بيان له، إن بلادنا فقدت رجلًا من أبناء القوات المسلحة البواسل خدم مصر في العديد من المواقع ومنها قائدًا للجيش الثالث الميداني ومن ثم مديرًا للمخابرات الحربية ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان واخيرًا عضوًا بمجلس النواب.

وأعرب الحزب عن بالغ التعازي لأسرة الفقيد وجموع تلاميذه وكافة أبناء المؤسسة العسكرية الأبطال، والزملاء بحزب حمُاة الوطن وعلى رأسهم الفريق جلال هريدي في فقيد الوطن الذي خدمه دون كلل حتى الرمق الأخير.
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