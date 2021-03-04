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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد 6 سيارات إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:40 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد 6 سيارات إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية
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أحمد بسيوني
كرّم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جميع العاملين بمرفق إسعاف الإسكندرية، تقديرًا لهم على ما يبذلونه من مجهودات وتفانيهم فى العمل مقدمًا الشكر لكل رجال الإسعاف مؤكدًا أنهم بمثابة جنود مجهولة داعمة للمنظومة الصحية.


وتفقد المحافظ الـ 6 سيارات إسعاف الجديدة المجهزة بتجهيزات عناية مركزة بأحدث إمكانيات علي مستوي العالم،  ليصل بذلك عدد سيارات أسطول مرفق الإسعاف بالإسكندرية إلي 115 سيارة مجهزة. فضلا عن إضافة عدد 36 جهاز تنفس صناعي لسيارات الإسعاف العاملة. وذلك في إطار زيادة الخدمة الإسعافية المقدمة للمواطن السكندري.


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وأشاد المحافظ بالدور البطولي والتضحيات التي يبذلها رجال الإسعاف بالإسكندرية وعملهم ليلا ونهارا لخدمة المواطنين، وأوضح أن ذلك التكريم لا يفي حقهم الذي يستحقونه. وإنما هو رسالة لهم جميعا أننا معهم ونعلم جيدا حجم المسئولية التي تحملوها علي عاتقهم في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد منذ بداية أزمة كورونا.


وأوضح أن مرفق الإسعاف يعد ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة.


ووجه جميع العاملين بمرفق الإسعاف بضرورة الحرص علي عامل الوقت والسرعة في التعامل مع أي حالات، مؤكدا أننا حريصون علي تقديم كامل الدعم لمرفق الإسعاف.


علي الصعيد ذاته؛ استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن السيارات الجديدة حيث أنها مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتي تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى، وتعد السيارات من أحدث الطرز الموجودة علي مستوي العالم، وتحتوي على كافة الإمكانيات من أحدث "أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، والمونتيورز، والنقالات المتحركة، وأجهزة قياس الضغط والسكر، والجبائر متنوعة للكسور المختلفة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو حمص مدير عام إقليم الإسكندرية بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عرابى مدير إسعاف الإسكندرية. 

محافظ الإسكندرية يتفقد 6 سيارات إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية
محافظ الإسكندرية يتفقد 6 سيارات إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية
محافظ الإسكندرية يتفقد 6 سيارات إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية
محافظ الإسكندرية يتفقد 6 سيارات إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية
محافظ الإسكندرية يتفقد 6 سيارات إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية
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