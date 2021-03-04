بدعم تركي آل الشيخ.. الهلال السوداني يتعاقد مع مساعد جوزيه مورينيو

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الهلال السوداني الأسباب وراء عدم إتمام الإتفاق مع حمادة صدقي لتدريب الفريق.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد: "الاداره كانت جاده في التعاقد معه ولكن اصطدمت برفض الجماهير بالإجماع وبرفض قدامي لاعبي النادي وتدخل تركي ال الشيخ وتعاقده مع مدرب كبير".



وتابع المصدر: "الاداره في الهلال تعرضت لضغط جماهيري لم يتخيله احد، وكتبت الصحافه الرياضيه مجتمعه برفض حماده بسبب تصرفه السابق فما كان من المجلس الا إيقاف التعاقد وإجراءاته".



واختتم المصدر: " التعاقد سيتم مع ريكاردو فورموسينيو مساعد البرتغالي جوزيه مورينيو، وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات".



ونشرت صفحة الهلال السوداني ، الرسمية عبر فيسبوك ، "عضو لجنة التطبيع بنادي الهلال المهندس رامي كمال يلتقي بالمدرب المصري حمادة صدقي بفندق إيوا ويقدم له إعتذار نادي الهلال ويتمنى له التوفيق ".