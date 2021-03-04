مصطفى بكري: مصر قوية بشعبها وقيادتها الوطنية.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن من يتصور ويعتقد أن مصر من الممكن اجبارها أو تركيعها واهم، فمصر أقوى مما يتصورون بشعبها وقيادتها الوطنية الحكيمة.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الإنسان المصري أصيل ينتمي إلى تراب هذا الوطن مهما تعددت المشاكل والأزمات ومهما جاءت التهديدات من أي مكان.





وأشار بكري إلى أن المصري لا يمكن أن يفرط في أرضه بل يقاتل دفاعا عن هذا الأرض.

قال الإعلامي مصطفى بكري أن شعب مصر عظيم وله معدن أصيل وقادر على المواجهة فهناك أحداث على مدار التاريخ استطاعت فيه مصر أن تكبد العدو خسائر فادحة.