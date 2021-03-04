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أخبار العالم

بعد الحظر.. قرارات كويتية شديدة القسوة لمواجهة كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:11 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
 
كشف الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن الحكومة الكويتية سمحت لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط في ظل الإجراءات المشددة التي اتخذتها البلاد بالتزامن مع تطبيق الحظر الجزئي الذي يبدأ من الأحد القادم ولمدة شهر. 

كما تضمنت القرارات الحكومية لمواجهة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات في البلاد أيضا إغلاق كل أماكن الجلوس بالأماكن العامة و إغلاق المتنزهات والحدائق العامة بحسب صحيفة الأنباء الكويتية. 

فيما سمحت السلطات الكويتية  خلال ساعات الحظر بالخروج للصلاة مشيا على الأقدام وللصيدليات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بخدمة التوصيل

فيما ‏منعت دخول المطاعم والمقاهي خلال ساعات عدم الحظر والاكتفاء بتسلم الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل. 


وكان مجلس الوزراء  الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة  الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اعلن عن فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة القبس.
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